Глеб Кузьмин: Старались, бились, и это принесло нам положительный результат
Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин – о победе над минским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Мы были одной командой, старались, бились, и это принесло нам положительный результат.
– Как прокомментируешь свою заброшенную шайбу?
– Мы сначала удачно вывели шайбу из зоны, потом отдал пас на дальнюю штангу Майорову и она ко мне отскочила. Удачное стечение обстоятельств.
– Ты довольно необычно праздновал свой гол. Что это было?
– Это рефлекс, не могу это объяснить (смеется).
– Второй матч подряд команда играет на ноль. Насколько важно было это сделать сегодня?
– Мы выходим и играем одной командой. Ложимся под шайбы и стараемся сохранить свои ворота в неприкосновенности, а свои голы мы забиваем.
– Следующий матч у «юлаевцев» с московским «Динамо», воспитанником которого ты являешься. Будет ли эта игра принципиальной для тебя?
– Конечно, ведь я там долгое время своей карьеры провел. Но готовиться буду так же, как и ко всем играм, ничего особенного.