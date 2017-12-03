– Мы были одной командой, старались, бились, и это принесло нам положительный результат.

– Как прокомментируешь свою заброшенную шайбу?

– Мы сначала удачно вывели шайбу из зоны, потом отдал пас на дальнюю штангу Майорову и она ко мне отскочила. Удачное стечение обстоятельств.

– Ты довольно необычно праздновал свой гол. Что это было?

– Это рефлекс, не могу это объяснить (смеется).

– Второй матч подряд команда играет на ноль. Насколько важно было это сделать сегодня?

– Мы выходим и играем одной командой. Ложимся под шайбы и стараемся сохранить свои ворота в неприкосновенности, а свои голы мы забиваем.

– Следующий матч у «юлаевцев» с московским «Динамо», воспитанником которого ты являешься. Будет ли эта игра принципиальной для тебя?

– Конечно, ведь я там долгое время своей карьеры провел. Но готовиться буду так же, как и ко всем играм, ничего особенного.