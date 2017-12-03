Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Адмирала» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"По сравнению с нами, соперник играл гиперуверенно. Нас трясло 30 минут – не могли начать атаку. При счете 0:2 благодаря тройке Василия Стрельцова, какая-то игра появилась, зацепились, сравняли счет.

А результат предопределила игра в неравных составах. Мы знали, что у соперника хорошее большинство. И все же с таким количеством ошибок при владении шайбой, выиграть практически невозможно", - приводит слова Аболса официальный сайт "Лады".