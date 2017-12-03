У победителей встречи голами отметились Бретт Коннолли, Алекс Чиассон, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а у гостей шайбы забросили Артемий Панарин, Мэтью Калверт и Зак Варенски.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» с 31-м очком поднялся на седьмое место в Восточной конференции, а «Коламбус» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе на четыре очка больше.

В следующем матче «Кэпиталз» 5 декабря примут «Сан-Хосе», а «Блю Джекетс» на следующий день сыграют с «Нью-Джерси».