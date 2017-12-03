У победителей встречи голами отметились Евгений Малкин, Карл Хагелин, Патрик Хернквист, Фил Кессел и Сидни Кросби, а у гостей единственную шайбу забросил Джейсон Поменвиль.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» с 33 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем матче «Пингвинз» 6 декабря примут «Рейнджерс», а «Сэйбрз» в этот же день на выезде сыграют с «Колорадо».