У победителей встречи по две шайбы забросили Никита Кучеров и Тайлер Джонсон и единожды отличился Кори Конакер, а у гостей голами отметились Баркли Гудроу и Джастин Браун.

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Видео: Дубль Кучерова в матче с "Сан-Хосе"

Российский защитник хозяев льда Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 38-ю очками лидирует в Восточной конференции, а Сан-Хосе» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе на восемь очков меньше.

В следующем матче «Лайтнинг» 6 декабря примут «Айлендерс», а «Шаркс» днем ранее сыграют с «Вашингтоном».

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