Дубль Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Сан-Хосе»
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» дома обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:2.
У победителей встречи по две шайбы забросили Никита Кучеров и Тайлер Джонсон и единожды отличился Кори Конакер, а у гостей голами отметились Баркли Гудроу и Джастин Браун.
Российский защитник хозяев льда Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
«Тампа» с 38-ю очками лидирует в Восточной конференции, а Сан-Хосе» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе на восемь очков меньше.
В следующем матче «Лайтнинг» 6 декабря примут «Айлендерс», а «Шаркс» днем ранее сыграют с «Вашингтоном».