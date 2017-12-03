В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» дома обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

У победителей встречи по две шайбы забросили Никита Кучеров и Тайлер Джонсон и единожды отличился Кори Конакер, а у гостей голами отметились Баркли Гудроу и Джастин Браун.

Российский защитник хозяев льда Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 38-ю очками лидирует в Восточной конференции, а Сан-Хосе» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе на восемь очков меньше.

В следующем матче «Лайтнинг» 6 декабря примут «Айлендерс», а «Шаркс» днем ранее сыграют с «Вашингтоном».