У победителей встречи хет-трик оформил Пол Байрон и по разу отличились Николя Делорье, Якоб де ла Роуз, Шарль Юдон, Брендан Галлахер, Джорди Бенн, Даниэль Карр, Эндрю Шоу, а у гостей единственную шайбу забросил Люк Гленденинг.

Стоит отметить, Алек Гальченюк записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Монреаль» с 29-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.