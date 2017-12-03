Глеб Кузьмин: Игра с «Динамо» будет для меня принципиальной
Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин — о победе над минским «Динамо» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Мы были одной командой, старались, бились, и это принесло нам положительный результат, - сказал форвард.
- Как прокомментируешь свою заброшенную шайбу?
- Мы сначала удачно вывели шайбу из зоны, потом отдал пас на дальнюю штангу Майорову и она ко мне отскочила. Удачное стечение обстоятельств.
- Второй матч подряд команда играет на ноль. Насколько важно было это сделать сегодня?
- Мы выходим и играем одной командой. Ложимся под шайбы и стараемся сохранить свои ворота в неприкосновенности, а свои голы мы забиваем.
- Следующий матч у «юлаевцев» с московским «Динамо», воспитанником которого ты являешься. Будет ли эта игра принципиальной для тебя?
- Конечно, ведь я там долгое время своей карьеры провел. Но готовиться буду так же, как и ко всем играм, ничего особенного.