- Мы были одной командой, старались, бились, и это принесло нам положительный результат, - сказал форвард.

- Как прокомментируешь свою заброшенную шайбу?

- Мы сначала удачно вывели шайбу из зоны, потом отдал пас на дальнюю штангу Майорову и она ко мне отскочила. Удачное стечение обстоятельств.

- Второй матч подряд команда играет на ноль. Насколько важно было это сделать сегодня?

- Мы выходим и играем одной командой. Ложимся под шайбы и стараемся сохранить свои ворота в неприкосновенности, а свои голы мы забиваем.

- Следующий матч у «юлаевцев» с московским «Динамо», воспитанником которого ты являешься. Будет ли эта игра принципиальной для тебя?

- Конечно, ведь я там долгое время своей карьеры провел. Но готовиться буду так же, как и ко всем играм, ничего особенного.