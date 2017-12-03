- Как вам игра? Не замерзли?

- Днем было холоднее. А вечером теплее стало, да в пылу борьбы хорошо, пальцы чуть замерзли, а так – хорошо, - цитирует форварда «Спорт день за днем».

- Как вам качество льда?

- Очень хороший, единственное, в конце снега много образовалось. Думаю, во многих дворцах КХЛ льда такого качества нет.

- Такие матчи на открытом воздухе должны стать обязательными?

- Да. Все было супер. Праздник хоккея. Атмосфера отличная. Собралось почти 20 тысяч зрителей. Таких игр в КХЛ должно быть больше. И не только заграницей, но и в России. У нас в стране хватает футбольных стадионов, где можно провести такие мероприятия. Дай Бог, чтобы таких игр в будущес стало больше.