Илья Ковальчук: Матчей на открытом воздухе в КХЛ должно быть больше
Нападающий СКА Илья Ковальчук – о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:3).
- Как вам игра? Не замерзли?
- Днем было холоднее. А вечером теплее стало, да в пылу борьбы хорошо, пальцы чуть замерзли, а так – хорошо, - цитирует форварда «Спорт день за днем».
- Как вам качество льда?
- Очень хороший, единственное, в конце снега много образовалось. Думаю, во многих дворцах КХЛ льда такого качества нет.
- Такие матчи на открытом воздухе должны стать обязательными?
- Да. Все было супер. Праздник хоккея. Атмосфера отличная. Собралось почти 20 тысяч зрителей. Таких игр в КХЛ должно быть больше. И не только заграницей, но и в России. У нас в стране хватает футбольных стадионов, где можно провести такие мероприятия. Дай Бог, чтобы таких игр в будущес стало больше.