- Как вам игра? Не замерзли?
- Днем было холоднее. А вечером теплее стало, да в пылу борьбы хорошо, пальцы чуть замерзли, а так – хорошо, - цитирует форварда «Спорт день за днем».

- Как вам качество льда?
- Очень хороший, единственное, в конце снега много образовалось. Думаю, во многих дворцах КХЛ льда такого качества нет.

- Такие матчи на открытом воздухе должны стать обязательными?
- Да. Все было супер. Праздник хоккея. Атмосфера отличная. Собралось почти 20 тысяч зрителей. Таких игр в КХЛ должно быть больше. И не только заграницей, но и в России. У нас в стране хватает футбольных стадионов, где можно провести такие мероприятия. Дай Бог, чтобы таких игр в будущес стало больше. 

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