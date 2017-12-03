Владимир Кречин: Кинэн слишком зажал игроков «Куньлуня»
Бывший генеральный менеджер «Куньлуня» Владимир Кречин — об увольнении Майка Кинэна с поста главного тренера команды.
Напомним, об оставке специалиста было объявлено сегодня.
При Кинэне команда проиграла девять последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
- Во-первых, девять поражений подряд, это не может не сказаться, - сказал Кречин. - Во-вторых, мне кажется, что он слишком жестко держал игроков. Хоккеисты-то хорошие, но он их настолько зажал, что они не могли раскрыться и показать свой потенциал. Думаю, дошло вплоть до того, что сама команда не хотела играть.