Напомним, об оставке специалиста было объявлено сегодня.

При Кинэне команда проиграла девять последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

- Во-первых, девять поражений подряд, это не может не сказаться, - сказал Кречин. - Во-вторых, мне кажется, что он слишком жестко держал игроков. Хоккеисты-то хорошие, но он их настолько зажал, что они не могли раскрыться и показать свой потенциал. Думаю, дошло вплоть до того, что сама команда не хотела играть.