- Первый период мы провели неплохо. Но во втором, чуть убавили в движении, а хозяева наоборот – добавили. Игра переместилась к нашим воротам. В перерыве мы поговорили и разобрали ошибки. В третьем периоде сыграли дисциплинированно и победили. Рады трем очкам, готовимся теперь к следующему матчу, - передает слова Гатиятулина пресс-служба «Югры».