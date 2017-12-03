- Первый период мы провели неплохо. Но во втором, чуть убавили в движении, а хозяева наоборот – добавили. Игра переместилась к нашим воротам. В перерыве мы поговорили и разобрали ошибки. В третьем периоде сыграли дисциплинированно и победили. Рады трем очкам, готовимся теперь к следующему матчу, - передает слова Гатиятулина пресс-служба «Югры».

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