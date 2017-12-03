Хоккеисты «Спартака» дома взял верх над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев, Александр Хохлачев и Артем Воронин, отметившийся дублем в этой встрече. У нижегородской команды точные броски на свой счет записали Егор Дугин и Евгений Грачев.

«Спартак» набрал 58 очков 38 матчах чемпионата и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 62 баллами после 40 игр находятся на пятом месте.

В следующей игре красно-белые 5 декабря дома примут «Витязь». «Торпедо» в этот же день на своем льду сыграет со «Слованом».