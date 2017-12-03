- Хороший боевой матч, отличная атмосфера во дворце. Игра была хорошая. Единственное: создавать столько моментов и забить два гола - это наша беда. Мы стараемся с этим бороться. Во втором периоде хорошо начали, и игра шла до гола. Мы разбазарили два 100-процентных момента, а «Спартак» забил. Едем домой, перед паузой у нас еще есть три игры, - передает слова Скудры «Р-Спорт».

«Торпедо» с 62 очками после 40 игр находится на пятом месте в Западной конференции. В следующей игре 5 декабря «Торпедо» на своем льду сыграет со «Слованом».