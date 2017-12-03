- Эта игра показала, что у нас команда способна играть терпеливо, даже проигрывая в счете. Не отходили от системы, спасибо большое (Никите) Беспалову, который оставил нас в игре, сделал два 100-процентных «спасения». Ребята играли с настроем, потому что нам очень нужны очки. Думаю, матч был даже больше, чем за шесть очков. За терпение ребятам спасибо, именно этим они заслужили победу, - передает слова Епанчинцева «Р-Спорт».

«Спартак» набрал 58 очков 38 матчах чемпионата и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре красно-белые 5 декабря дома примут «Витязь».