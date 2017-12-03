В составе рижан заброшенными шайбами отметились Гунтис Галвиньш, Лаурис Дарзиньш, Френкс Разгалс и Микс Индрашис, офорвимвший в этом матче дубль. У братиславской команды точный бросок на свой счет записал Андрей Месарош.

«Динамо» набрало 29 очков в 38 встречах чемпионата и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» с 40 баллами после 37 игр находится на 12 месте.

В следующей игре рижане 5 декабря дома встретятся с ЦСКА. «Слован» в этот же день в гостях сыграет с «Торпедо».