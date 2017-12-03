- Это сильный соперник, они бежали, давили. Мы справились с давлением, где-то повезло. Сам от себя не ожидал такой прыти, двух голов. Тоже повезло где-то. Почему бы не продолжить в таком же графике? Первые игры в КХЛ было тяжеловато, не без ошибок, но вроде бы сейчас уже привык. Тут думать нужно быстрее, быстрее отдавать и открываться. А вот скорости, кажется, те же, - передает слова форварда москвичей «Р-Спорт».

«Спартак» набрал 58 очков 38 матчах чемпионата и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре красно-белые 5 декабря дома примут «Витязь».