- Пока мы не забили второй гол, у ребят было напряжение, но старались выполнять задание. Соперник где-то вязко играл. В итоге дотерпели, реализовали свой шанс. Считаю, что играли неплохо.

- Какую установку вы давали в конце матча, выпуская шестого полевого?

- Оставалось играть буквально пять секунд, мы были в большинстве. Главное – забрать подбор. На тренировке такие ситуации, конечно, можно нарабатывать, но в игре – это немножко другое.

- Большая часть регулярного сезона уже закончилась. Планируете ли вы установить какую-то стабильность в звеньях или ротация будет продолжаться?

- Если вы заметили, стабильность в звеньях есть, но у нас график непростой. Через три дня 18 человек уедут играть за сборную. Там три матча важных. Потом возвращаемся и шесть матчей через день играть предстоит. Все идет именно отсюда, - передает слова Никитина официальный сайт «Северстали».