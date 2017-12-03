- Прежде всего, спасибо за такую поддержку нашим болельщикам, сегодня был практически аншлаг, пришли поддержать свою команду.  Ребята вышли с огромным желанием победить. Показали хорошее движение, и по настрою претензий нет. Но основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня. В таких матчах нужно на пятаке играть более расторопнее. Могли сравнять в конце, пару моментов было, когда выходили «два в одного». Моменты, которые создаем, они даются нам тяжелее, чем голы в наши ворота, когда быстро пропускаем. Нужно, чтобы этот баланс перешёл в забитые шайбы, а пропущенных стало меньше, - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

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