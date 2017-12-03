- Мы в обороне пластались, но в атаке у нас абсолютно ничего не получилось. За первый период нанесли всего два броска. В итоге за весь матч – 17. Это очень мало. Практически не было моментов. Второй матч мы не забиваем. Так не выиграть. Хотя при счете 0:1 могли зацепиться, но второй гол все сломал. Не было смысла даже менять вратаря. Было видно, что ЦСКА был побыстрее. Готовимся к следующей игре. Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня был полный дворец, - передает слова специалиста пресс-служба клуба.