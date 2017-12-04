«Вегас» прервал серию из трех поражений, обыграв на своем льду «Аризону» (3:2 OT).

В основное время у хозяев голы на счету Алекса Така и Джонатана Маршессо. В составе «Аризоны» отличились Джейкоб Чикран и Дерек Степан.

А в овертайме два очка «золотым рыцарям» принес Райлли Смит, которому ассистировал Маршессо.

«Вегас» набрал 33 очка и остается на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, отставая на четыре очка от «Лос-Анджелеса». «Аризона» с 19 очками по-прежнему является худшей командой Западной конференции.

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«Вегас» – «Аризона» – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Так, Маршессо, Смит – Чикран, Степан.