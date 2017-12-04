Как сообщает «Прима-Медиа», представитель должника заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с возможным урегулированием вопроса в досудебном порядке.

Напомним, что в сентябре компания «Конкорд-Трэвел» обратилась в арбитражный суд Приморья с заявлением о признании ассоциации «Адмирала» несостоятельным. 

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