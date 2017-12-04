Арбитражный суд Приморского края отложил судебное заседание о признании ассоциации «Адмирал» банкротом до 23 января 2018 года.

Как сообщает «Прима-Медиа», представитель должника заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с возможным урегулированием вопроса в досудебном порядке.

Напомним, что в сентябре компания «Конкорд-Трэвел» обратилась в арбитражный суд Приморья с заявлением о признании ассоциации «Адмирала» несостоятельным.