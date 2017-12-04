- В последних матчах наблюдаются проблемы с реализацией. Чего не хватает для стабильности?

- Стабильности почему нет? Потому что надо постоянно работать над своими недостатками. Мы работаем, но не всегда все получается. Выпадают игроки - все время приходится что-то менять, поэтому, в общем-то, и не хватает стабильности.

- Сейчас у команды отрезок из матчей с серьезными с соперниками, а конкуренты дышат в спину. Вы обращаете внимание на турнирную таблицу?

- У нас сейчас каждая игра - она основная. В таблицу постоянно смотреть - устанешь смотреть. У нас есть вопросы, которые надо поправить - мы их стараемся поправить. Мы по такому плану работаем.

Матч «Ак Барс» - «Динамо» начнется сегодня в 19:30 мск.