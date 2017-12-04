Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом на Кубок Первого канала, который пройдет с 13 по 17 декабря.

Вратари: Виктор Фаст («Векше»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Стаффан Крунвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Фэрьестад»), Патрик Херсли (СКА), Магнус Нюгрен («Давос»), Никлас Бурстрем («Югра»), Юнас Юнланд («Лозанна»), Хенрик Теммернес, Юхан Франссон (оба — «Женева-Серветт»), Юнас Анелев («Авангард»).

Нападающие: Андреас Энгквист («Юргорден»), Линус Умарк ("Салават Юлаев"), Патрик Закриссон, Александер Бергстрем (оба — «Сибирь»), Антон Ландер («Ак Барс»), Фредерик Петтерссон, Роберт Нильссон (оба — «Цюрих»), Виктор Стольберг («Цуг»), Оскар Меллер, Юаким Линдстрем, Пэр Линдхольм (все — «Шеллефтео»), Йон Норман («Йокерит»), Дик Аксельссон («Фэрьестад»), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Деннис Эверберг («Авангард»).

Помимо Финляндии, России, Швеции и Чехии в этом году в турнире примут участие сборные Канады и Южной Кореи.