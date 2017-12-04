- Здорово начали игру, открыли счет, побежали вперед, хотели увеличить преимущество, поскольку довольно беззубо в атаке сыграли в пяти матчах. Думаю, соперник сыграл строго во втором периоде, поймал на наших ошибках. Нам надо строже играть в обороне, не уходить от нашего рисунка игры. И не допускать ошибок и выходить из этой ситуации.

- Впереди «Трактор» - еще один конкурент по Востоку, каков настрой, ведь они приедут настроенными очень серьезно?

- Готовиться и еще раз готовиться. Ничего не остается, нужно идти вперед. Тренеры нам расскажут, будем придерживаться системы и не допускать ошибок. Нужно выигрывать. Стадион полный, хотя мы и проиграли 6 матчей, нужно выигрывать для своих болельщиков.