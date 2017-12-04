НХЛ оштрафовала форварда «Сан-Хосе» Джо Торнтона. 38-летний канадец заплатит максимально возможную сумму в пять тысяч долларов за удар клюшкой нападающего «Тампы-Бэй» Тайлера Джонсона.

Инцидент произошел в субботу в матче, который завершился победой «молний» со счетом 5:2.

В этой игре Торнтон провел на льду 15 минут 32 секунды, заработал две минуты штрафа и завершил матч с показателем полезности «–2».

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Торнтона 16 (4+12) очков в 25 матчах при показателе полезности «–5» и 24 минутах штрафа.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведет в ночь на 5 декабря в гостях с «Вашингтоном».