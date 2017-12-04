- Достаточно тяжелый матч, все это прекрасно видели, - приводит слова Панина официальный сайт «Салавата». - Игра складывалась тяжело, но изначально это был выигрышный матч для нас. У нас забрали одно очко. Пусть сами делают выводы, кто это сделал. Самое главное, что все удачно сложилось, и мы победили. Нам нужна была эта победа, ну нам в принципе каждая победа важна, чтобы доказывать свою состоятельность.

- Московское «Динамо» играет в силовой хоккей. Насколько неприятно было против них играть, а в частности против Артюхина?

- Да нормально против него играть. Все прекрасно знают, что он силовой форвард и ему шайба не нужна, он в большинстве случаев идёт в столкновение. У меня никаких проблем не возникало.