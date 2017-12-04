- Тяжелый матч получился, было много борьбы, - приводит слова Гареева официальный сайт «Салавата». - Обе команды хорошо играли, были моменты и у нас, и у них. Нам повезло больше.

- Перед этой игрой наша команда два матча подряд побеждала «всухую». Обсуждали в команде, что нужно продолжить эту серию?

- Мы всегда стараемся играть на ноль, но это не всегда возможно. Считаю, что два пропущенных гола это не так много. Нам этого хватило для победы.

- В чём сегодня превзошли соперника?

- Мы использовали свои моменты, хорошо сыграли в большинстве и меньшинстве, поэтому и выиграли.

- С давлением «динамовцев» в концовке тяжело было справляться?

- Нет, это обычная ситуация. Играли вроде бы правильно, но шайба отскочила не туда, такое в хоккее бывает.