- Это была очень сложная игра. «Динамо» очень хорошо играло в защите. Создавало нам неудобства для игры в нападении. Они хорошо оборонялись и создавали опасные контратаки, это было тяжело для нас. Но мы выиграли, это очень важно для нас в данный момент.

- «Салават Юлаев» одержал три победы подряд. Что изменилось в игре после той серии поражений?

- У нас было тяжелое время, мы проиграли много игр. Думаю, что наша команда просто выросла, мы стали играть вместе. Стали лучше как команда.