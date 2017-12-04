- Очень приятно находиться в этом городе - воспоминания игровой карьеры. Ребята бились, работали до конца, заработали очко. Мы неважно играем в меньшинстве, будем над этим работать. У нас новые звенья каждую игру, ищем сочетания. Для нашей команды плей-офф уже идет. Мы стараемся, бьемся. Для нас первая задача - попасть в плей-офф. Три игры осталось до перерыва - Хельсинки, Казань, Нижнекамск. Будем серьезно готовиться, - сказал специалист.