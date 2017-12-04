В составе победителей отличились Иржи Секач, Станислав Галиев и Антон Ландер. У «Динамо» гол в активе Александра Кулакова. «Ак Барс» набрал 72 очка и лидирует в Восточной конференции. У «Динамо» 50 очков и десятое место на Западе.

«Ак Барс» 6 декабря примет «СКА», а «Динамо» в этот же день сыграет «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» - «Динамо» (Минск) - 3:1

Голы: Секач, 01:05, Галиев, 18:11, Ландер, 36:31 – Кулаков, 54:00