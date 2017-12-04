Повреждение несерьезное, вместо Шестеркина тренерский штаб вызвал голкипера «СКА-Невы» Алексея Мельничука. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал тренер вратарей СКА Рашит Давыдов.

Напомним, во время выездной серии СКА обыграл «Йокерит» (4:3) и «Нефтехимик» (3:1). 6 декабря армейцы встретятся с «Ак Барсом», а через два дня – с «Сочи».

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