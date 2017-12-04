- Сложная для нас была игра, "Нефтехимик" - очень хорошая команда, очень быстрая. Что характерно, все три периода бегают, хорошо подготовлены. Были моменты у нас в первых двух периодах, но больше повезло в третьем.

- Торесен сыграл первый матч после травмы. Как оцените его игру?

- После какой травмы? Повнимательнее будьте.

- Он сегодня отдал голевую передачу. Сколько ему еще нужно времени, чтобы адаптироваться?

- Время ему еще нужно, потому что он еще не в оптимальной форме. Надеюсь, что он наберет ее и будет приносить пользу команде, - сказал Знарок на пресс-конференции.

Напомним, в составе нижнекамцев шайбу забросил Павел Порядин, у гостей отличились Николай Прохоркин, Вадим Шипачев и Александр Барабанов.

Патрик Торесен поучаствовал во второй шайбе армейцев и набрал первое очко после возвращения в армейский клуб.

После этого матча в активе петербуржцев 105 очков, они лидируют в общей таблице. «Нефтехимик» с 67 очками идет на третьем месте в таблице Востока.

Следующий матч СКА проведет 6 декабря на выезде против «Ак Барса», «Нефтехимик» в этот же день примет минское «Динамо».