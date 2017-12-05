- Были взлеты и спады, были дни, когда у меня не шла игра. Но я считаю, что такое случается с каждым, и поэтому я думаю, что это нормально. И я не собираюсь меняться, получив место в центре. Постараюсь помочь партнерам, - передает слова форварда официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Драйзайтль в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 19 (7+12) очков.