- Он всегда думает о команде. Его могут оправить на фланг, поставить в центр, определить во вторую или третью тройку - он никогда не будет жаловаться, будет заниматься своим делом, играть с тем, к кому его поставят. Он всегда остается самим собой. Поэтому он так стабилен.

В некоторых матчах именно он делает игру для Коннора. Часто его нужно считать лучшим игроком команды. Он никого не игнорирует, может играть в любом звене, но никогда не изменяет себе. За ним очень интересно наблюдать, потому что он ведет игру.

В его дебютном сезоне говорили, что он играет так успешно, потому что с ним в связке действует Тэйлор (Холл). В прошлом году ссылались на Коннора. Но он сам по себе отличный игрок. Он доказал, что ему не нужен Тэйлор или Коннор, чтобы быть на высоте. На самом деле с ним другие хоккеисты становятся лучше. Это признак высокого класса, - цитирует Летестю официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Драйзайтль в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 19 (7+12) очков.