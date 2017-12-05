Об этом сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи.

- Если не будет неожиданностей, ему разрешат тренироваться. С нашей точки зрения это значит, что его мозг полностью восстановился. Физически он в хорошей форме. В течение нескольких недель он много времени проводил в тренажерном зале.

Его обследовали наши врачи, мы посылали его на консультации к другим экспертам. Все согласны, что с ним все будет в порядке, - цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Флери получил сотрясение мозга 13 октября в игре против «Детройт Ред Уингз» (3:6), когда нападающий Энтони Манта врезался в его голову коленом.