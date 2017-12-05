- Я давно не забивал, был небольшой спад после игры с «Витязем». Важно было прервать эту серию, важно было победить сегодня. Мы немного поменяли свою игру, и это сработало.

- Впереди матч против СКА, которому «Ак Барс» не проигрывает уже давно. Что ждете от следующей игры?

- Такие матчи очень важны для нас. Хочется обыграть СКА. Хочется обыграть любую команду, но СКА особенно. Знаю, что мы успешно играли против них в последнее время, и нужно продолжить играть так же, - передает слова Секача пресс-служба казанской команды.

Напомним, что встреча «Ак Барса» и СКА состоится 6 декабря в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.