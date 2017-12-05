В составе «Предаторз» отличились Ник Бонино, Кевин Фиала, Филип Форсберг и Крэйг Смит, оформивший дубль в этой встрече. У «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой, Здено Хара и Давид Пастрняк.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отметился в этом матче голевой передачей. Голкипер «Бостона» Антон Худобин пропустил четыре шайбы и был заменен во втором периоде на Туукку Раска, проведя на площадке 24 минуты 10 секунд. Всего российский вратарь отразил 10 бросков по воротам из 14.

В следующем матче «Нэшвилл» 6 декабря в гостях сыграет с «Далласом». «Бостон» 8 числа примет дома «Аризону».