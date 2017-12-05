- Я не хочу, чтобы такой результат воспринимался как рядовое поражение. Это не просто поражение. Я еще никогда так не проигрывал. Дело не в тренерах. Дело не в системе. Все зависит от нас. Мы должны играть лучше, не должны уступать в борьбе. Мы должны играть с большей отдачей, страстью, усердием, - передает слова Зеттерберга официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Детройт» 6 декабря на своем льду примет «Виннипег».