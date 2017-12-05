Капитан «Вашингтона» вышел на 20-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча с «Сан-Хосе» (4:1) высказался о 578-й шайбе в карьере форварда Александра Овечкина.

Благодаря этому голу 32-летний российский нападающий опередил канадца Марка Рекки и вышел на 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ. При этом Овечкин забросил 578 шайб в 949 матчах, тогда как Рекки для 577 голов понадобилось 1652 игры.

«Когда Ови двигается так, как сегодня, он представляет собой значительную силу, – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. – То, что он превосходит великолепных игроков этой лиги и делает это с разницей в 700 матчей, поражает мое воображение. Я даже не знаю, как на это реагировать».

Добавим, что 19-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает финн Яри Курри, у которого 601 гол.