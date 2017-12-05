- Мы начали неплохо. Мы играли в свой хоккей, забили гол. Всю игру обе команды имели момент. В конце нам не повезло. Гол и удаление нас немного подломило и не получилось выиграть.

- Команда держали очень высокий темп, но показалось, что после середины третьего периода силы кончились.

- Хоккей у нас такой - активный и энергозатратный. Я бы не сказал, что мы просели. Просто соперник реализовал свои моменты.

- Ключевой момент матча по-твоему - это когда СКА счет сравнял или удаление Густафссона?

- Я думаю, что когда счет сравняли. Мы все бились, старались. Никого упрекнуть нельзя, играли без прокатов. Ложились под шайбу. Однако нам забили, но надо было дальше играть. Удаление тоже подломило, - приводит слова Порядина пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, нижнекамцы после двух периодов вели 1:0 благодаря голу Порядина. В третьей 20-минутке армейцы забросили три шайбы в течение восьми минут, отличились Николай Прохоркин, Вадим Шипачев и Александр Барабанов. Петербуржцы в текущем сезоне не проиграли ни одного выездного матча.

СКА лидирует в общей таблице КХЛ, имея в активе 105 очков после 39 игр. «Нефтехимик» остался третьим в Восточной конференции с 67 очками в 38 матчах. 6 декабря армейцы встретятся в Казани с «Ак Барсом», а нижнекамцы сыграют дома с минским «Динамо».