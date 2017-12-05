После замены российского голкипера «Бостон» отыграл у «Нэшвилла» три шайбы из четырех.

Голкипер «Бостона» Антон Худобин после матча с «Нэшвиллом» (3:5) высказался о своей замене на Туукку Раска.

31-летний российский вратарь был заменен на 25-й минуте при счете 0:4, после чего «медведи» отыграли три гола.

«Когда игра складывается не по твоему сценарию, приходится что-то менять, – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ. – Думаю, у нас были реальные шансы на то, чтобы отыграться. Ребята играли здорово, но чего-то не хватило. Трудный матч. Если честно, даже не знаю что сказать».

Добавим, что Худобин отразил 10 из 14 бросков по своим воротам. В нынешнем сезоне на счету голкипера семь побед в 11 матчах при коэффициенте надежности 2,53 и 92,2 процента отраженных бросков.