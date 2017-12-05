Дальневосточный клуб сократил отставание от зоны плей-офф до четырех очков.

«Амур» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Счет в матче открыл форвард хозяев Владислав Ушенин, через две минуты защитник Роман Граборенко забросил ответную шайбу, а после перерыва Ян Коларж принес «Амуру» победу.

Напомним, накануне «Куньлунь» победил в Хабаровске со счетом 4:3.

«Амур» остается на девятом месте Восточной конференции, но теперь отставание от зоны плей-офф сократилось до четырех очков. «Куньлунь» занимает 11-е место.

Добавим, что 11 декабря команды сыграют еще раз в Шанхае.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Ушенин, Коларж – Граборенко.