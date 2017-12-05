Стал известен состав ближайшего резерва сборной России, который примет участие в MECA Hockey Games в Норвегии.

Вратари: Илья Самсонов («Металлург» Мг), Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра).

Защитники: Михаил Науменков (ЦСКА), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — «Автомобилист»), Артем Зуб, Егор Рыков (оба — СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Альберт Яруллин («Ак Барс»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Павел Красковский, Егор Коршков (оба — «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Александр Барабанов, Николай Прохоркин, Максим Карпов, Виктор Тихонов (все — СКА), Александр Хохлачев («Спартак»), Алексей Макеев («Витязь»).

Добавим, что турнир пройдет в Хаммаре с 13 по 16 декабря. В MECA Hockey Games примут участие сборные Норвегии, Словакии и Франции.