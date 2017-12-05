В составе победителей отличились Хенри Иконен, Томми Кивисте и Марко Анттила. У «Северстали» забивали Дмитрий Кагарлицкий и Валерий Васильев.

«Йокерит» набрал 80 очков и занимает третье место на Западе. У «Северстали» 55 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» - «Йокерит» - 2:3

Голы: Кагарлицкий, 15:54 Васильев, 43:20 – Иконен, 22:49, Кивисте, 34:54, Анттила, 36:59