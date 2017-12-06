Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов, принимавший участие в трех Олимпиадах, высказал свое мнение о решении МОК допускать российских спортсменов на ОИ-2018 только под нейтральным флагом.

- Я выступал на трех Олимпиадах. И скажу, что выступать под своим флагом – это очень большая честь, - заявил Максим Афиногенов. – Стоять на льду и слышать свой гимн – всегда особая гордость. Мы всегда защищали честь страны. И считали это очень почетным делом. Лишать спортсменов такой возможности – в корне неправильно. Те, кто завалил допинг-тесты, должны отвечать. А «чистые» спортсмены должны ехать без всяких условий.

- Допускаете, что сборная России сыграет на Олимпиаде в так называемой нейтральной форме?

- Это решение должно принять наше руководство. Но если наши туда вообще не поедут – будет очень обидно. Думаю, что многие болельщики ждут хоккейного турнира с участием сборной России. Без нее и Олимпиада – не Олимпиада!