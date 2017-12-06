Виктор Козлов: Выстояли в третьем периоде, играя три раза в меньшинстве
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов – о победе над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не секрет, что в Новосибирске всегда тяжело играть, болельщики поддерживают команду, гонят ее вперед. Но в то же самое время мы слышали поддержку наших болельщиков, хочу сказать им огромное спасибо.
Что касается игры – тяжелый матч, важные три очка для нас. Выстояли в третьем периоде, играя три раза в меньшинстве. Хочу отметить уверенную и надежную игру в обороне и Кошечкин – молодец», - приводит слова Козлова официальный сайт «Сибири».