«Не секрет, что в Новосибирске всегда тяжело играть, болельщики поддерживают команду, гонят ее вперед. Но в то же самое время мы слышали поддержку наших болельщиков, хочу сказать им огромное спасибо.

Что касается игры – тяжелый матч, важные три очка для нас. Выстояли в третьем периоде, играя три раза в меньшинстве. Хочу отметить уверенную и надежную игру в обороне и Кошечкин – молодец», - приводит слова Козлова официальный сайт «Сибири».