В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» дома проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:4.

У победителей встречи голами отметились Трэвис Зейджак, Тейлор Холл, Стефан Ноэсен и Йеспер Братт, а у хозяев льда шайбу забросил Ник Фолиньо.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл 22 минуты 23 секунды и завершил встречу с показателем полезности "-2", голкипер Сергей Бобровский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» с 36-ю очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Коламбус» в ней же расположился двумя строчками ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче «Блю Джекетс» 9 декабря вновь сыграет с «Дэвилз», но только уже на выезде.