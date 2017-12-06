У победителей встречи дубль оформил Янни Гурд и по разу отличились Брейден Пойнт, Андрей Шустр, Владислав Наместников и Крис Куниц, а у гостей шайбы забросили Мэтью Барзал и Джордан Эберле.

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи, а его соотечественник Михаил Сергачев – одну. Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 40 очками возглавляет Восточную конференцию, а «Айлендерс» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче «Лайтнинг» 8 декабря примет «Колорадо», а команда из Нью-Йорка в этот же день на выезде сыграет с «Питтсбургом».