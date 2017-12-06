В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.

У победителей встречи голами отметились Кристовал Нивс, Йеспер Фаст, Матс Цукарелло и Павел Бучневич, а у хозяев льда шайбы забросили Конор Шири, Фил Кессел и Патрик Хернквист.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкина записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» с 33 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче «Пингвинз» 8 декабря примут «Айлендерс», а команда из Нью-Йорка на следующий день сыграет с «Вашингтоном».