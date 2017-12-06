В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» дома проиграл «Сент-Луису» со счетом 3:4.

У победителей встречи хет-трик оформил Брэйден Шенн и единожды отличился Скотт Апшолл, а у хозяев льда две шайбы забросил Ши Уэбер и одну – Джорди Бенн.

Российский форвард гостевой команды Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 18 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Сент-Луис» с 38-ю очками занимает третье место в Западной конференции, а «Монреаль» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 29 очков.