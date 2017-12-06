В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:5.

У победителей встречи голами отметились Кевин Фиала, Коди Маклеод, Понтус Оберг, Кайл Туррис и Калл Ернкрок, а у хозяев льда шайбу забросил Стивен Джонс.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:5.

«Нэшвилл» с 39-ю очками вышел в лидеры Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

Российский форвард хозяев льда Александр Радулов отыграл 19 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1», а его соотечественник из команды соперника Алексей Емелин записал на свой счет одну результативную передачу.

В следующем матче «Предаторз» 9 декабря примет «Вегас», а «Старз» днем ранее на выезде сыграет с «Сент-Луисом».